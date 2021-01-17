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العربية: مناوشات بين قوات الأمن ومحتجين فى مدينة الكاف التونسية

الأحد، 17 يناير 2021 09:38 م
العربية: مناوشات بين قوات الأمن ومحتجين فى مدينة الكاف التونسية تونس
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها منذ قليل، نشوب مناوشات بين قوات الأمن ومحتجين في مدينة الكاف التونسية.

وقبلها نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام تونسي تأكيده أن محتجين يرشقون الأمن بقنابل مولوتوف في سليانة شمال البلاد.

وفى وقت سابق قالت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأحد إنها اعتقلت أكثر من 240 أغلبهم من المراهقين والصبية عقب مواجهات عنيفة مع الشرطة واندلاع أعمال شغب في مدن تونسية عدة أمس السبت.

وتفجرت اليوم الأحد احتجاجات في ثلاث مدن على الأقل، ولم تُعلن مطالب واضحة خلال احتجاجات السبت العنيفة والتي وصفتها السلطات ووسائل إعلام محلية بأنها أعمال شغب، لكنها تأتي مع تنامي الغضب بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بينما تركز النخبة السياسية اهتمامها على معركة النفوذ والصراع على السلطة.

 


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