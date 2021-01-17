اليوم السابع
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الشرطة السويسرية تعلن مصرع شخصين جراء انهيارات ثلجية فى جبال الألب

الأحد، 17 يناير 2021 03:00 ص
الشرطة السويسرية تعلن مصرع شخصين جراء انهيارات ثلجية فى جبال الألب جبال الالب
كتب : أحمد علوى

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أعلنت الشرطة السويسرية أمس السبت مصرع شخصين؛ جراء انهيارات ثلجية في جبال الألب، بعد تساقط الثلوج بغزارة في البلاد.

وأوضحت الشرطة وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن متزلجا يبلغ 49 عاما من العمر، لقي حتفه في قرية أوبرفالد بعد أن دفنه الثلج، وأن شخصا آخر لقي حتفه في كانتون أوبيرفالدن بعد أن دفنه الثلج كذلك.

ولفتت إلى أنه أصيب رياضي بجروح شديدة، وتم إنقاذ شخص دون أن يصاب بجروح.

وذكرت الشرطة أن البحث توقف عن أشخاص آخرين، ربما دفنوا بسبب الانهيارات الثلجية مساء اليوم.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن شخصا واحدا على الأقل لا يزال مفقودا بعد الإبلاغ عن انهيارات ثلجية في مناطق أخرى.

 

الشرطة السويسرية

انهيار جبال الألب

مصرع شخص فى انهيارات ثلجية

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