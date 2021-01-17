الشتاء يراوغ الإسكندرية.. توقعات بسقوط أمطار غزيرة فى الظهيرة.. فيديو لايف

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم، طقس مشمس وتوقف هطول الأمطار منذ الخميس الماضى، حيث فاجأت نوة الفيضة الكبرى أهالى المحافظة بطقس مشمس ولكنة بارد، وتنخفض الحرارة وفق لتقرير هيئة الأرصاد الجوية الى نحو 6 درجات، ورسم الشتاء لوحة فنية بديعة بمشهد تلاطم الأمواج مع الصخور بسبب إرتفاع الأمواج الى نحو 3 أمتار، وخرج أهالى الإسكندرية للتمتع بهذا الطقس الشتوى والتقاط الصور التذكارية على الكورنيش، ومازال الشتاء يراوغ الإسكندرية فى تقلبات جوية يومية.
وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى فى جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى انخفاض فى درجات الحرارة، واحتمالات سقوط أمطار على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحياناً / متوسطة / خفيفة، وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار بكثافات متوسطة إلى خفيفة مصاحبة لنشاط رياح وذلك حتى يوم الثلاثاء.
وشدد المحافظ، على شركة الصرف الصحى ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة، والتأكد من تحقيق الإنسياب المرورى بكافة شوارع الإسكندرية.
طقس مشمس وتوقف هطول الأمطار (1)
طقس مشمس وتوقف هطول الأمطار (2)
طقس مشمس وتوقف هطول الأمطار (3)
طقس مشمس وتوقف هطول الأمطار (4)
طقس مشمس وتوقف هطول الأمطار (5)
طقس مشمس وتوقف هطول الأمطار (6)
طقس مشمس وتوقف هطول الأمطار (7)
طقس مشمس وتوقف هطول الأمطار (8)
طقس مشمس وتوقف هطول الأمطار (9)
طقس مشمس وتوقف هطول الأمطار (10)
طقس مشمس وتوقف هطول الأمطار (11)
طقس مشمس وتوقف هطول الأمطار (12)
طقس مشمس وتوقف هطول الأمطار (13)
طقس مشمس وتوقف هطول الأمطار (14)
طقس مشمس وتوقف هطول الأمطار (15)
طقس مشمس وتوقف هطول الأمطار (16)
طقس مشمس وتوقف هطول الأمطار (17)
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