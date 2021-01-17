اليوم السابع
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خالد صلاح
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السودان يناشد إثيوبيا سحب قواتها من كل المواقع الواقعة تحت سيطرتها

الأحد، 17 يناير 2021 10:18 م
السودان يناشد إثيوبيا سحب قواتها من كل المواقع الواقعة تحت سيطرتها وزير الدفاع السودانى يس إبراهيم يس
أ ش أ

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ناشد السودان، إثيوبيا سحب قواتها من ما تبقى من مواقع لا زالت تحتلها في منطقة الفشقة المتاخمة للحدود بين البلدين.
وقال الفريق الركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع السوداني - في تصريح صحفي عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع مساء اليوم الأحد برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي - إن المجلس أحيط علما بالتطورات على الحدود الشرقية.
وأضاف: "رغم التعبئة والحشد العسكري الذي تقوم به إثيوبيا في المناطق المواجهة لقواتنا في الفشقة، يؤكد المجلس أن قواتنا ستظل باقية في أراضيها حفاظا على السيادة السودانية التي نصت عليها المواثيق والاتفاقيات التي تؤكد أحقية السودان لأراضي الفشقة".
وتابع وزير الدفاع: "نناشد إثيوبيا سحب قواتها من ما تبقى من مواقع لا زالت تحتلها في كل من مرغد وخور حمر وقطرآند بأسرع ما يمكن، التزاما بالمعاهدات الدولية واستدامة لعلاقات حسن الجوار".


السودان

إثيوبيا

الجيش الإثيوبى

مجلس السيادة السودانى

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