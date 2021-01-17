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البرلمان الأوروبى: نحن على استعداد لاستضافة نافالنى

الأحد، 17 يناير 2021 10:38 م
البرلمان الأوروبى: نحن على استعداد لاستضافة نافالنى نافالنى
كتب أحمد عرفة

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أكد البرلمان الأوروبى، أن اعتقال السلطات الروسية، للناشط السياسى الروسى المعارض نافالني في موسكو إهانة لأوروبا والمجتمع الدولى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف البرلمان الأوروبي: ندعو روسيا إلى الإفراج الفوري عن نافالني، متابعا: نحن على استعداد لاستضافة نافالني.

وفى وقت سابق طالب مستشار الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن للأمن القومى، موسكو، بالإفراج فورا عن الناشط الروسى المعارض نافالنى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها ندد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبى باعتقال الناشط الروسى المعارض نافالنى، مطالبا روسيا بإطلاق سراحه فورا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

 

 


البرلمان الاوروبى

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نافالنى

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