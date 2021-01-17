الأردن يسجل 957 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، 957 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 314 ألفا و514 حالة.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4145 حالة.. مشيرة إلى أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم بلغ 1623 حالة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 298 ألفا و868 حالة.
الأردن يسجل 957 إصابة جديدة بفيروس كوروناالأحد، 17 يناير 2021 05:14 م
كورونا فى الأردن - أرشيفية
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سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، 957 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 314 ألفا و514 حالة.
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