الأردن يسجل 957 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، 957 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 314 ألفا و514 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4145 حالة.. مشيرة إلى أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم بلغ 1623 حالة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 298 ألفا و868 حالة.