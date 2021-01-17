اليوم السابع
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خالد صلاح
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الأردن يسجل 957 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 17 يناير 2021 05:14 م
الأردن يسجل 957 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا فى الأردن - أرشيفية
أ ش أ

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سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، 957 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 314 ألفا و514 حالة.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4145 حالة.. مشيرة إلى أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم بلغ 1623 حالة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 298 ألفا و868 حالة.


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كورونا

كورونا فى الأردن

فيروس كورونا

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