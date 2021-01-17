افتتاح أعمال تطوير مركز بيانات شبكة معلومات جامعة الفيوم بتكلفة 20 مليون جنيه

الفيوم رباب الجالي

افتتح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أعمال تطوير وتوسعة مركز بيانات جامعة الفيوم "Data Center"، بحضور الدكتور رانيا أبو السعود، عميد كلية الحاسبات والمعلومات ومدير مركز المعلومات بجامعة الفيوم، و الدكتور تامر بركات، مدير وحدة الشبكات، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وذلك اليوم الأحد بمبنى إدارة المشروعات.

وقال أحمد جابر شديد، إنه تماشيًا مع توجه القيادة السياسية بضرورة التوسع فى منظومة التحول الرقمى والتعليم الإلكتروني، وفى إطار سعى جامعة الفيوم الدؤوب لتحقيق التحول الرقمى واعتماد تقنيات التعليم الهجين وتحويلها إلى جامعة ذكية من جامعات الجيل الثالث، تم إفتتاح أعمال التطوير والتوسعة بمركز بيانات شبكة معلومات الجامعة بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه والتى تضمنت زيادة المساحة الإجمالية للمركز وتزويده بأحدث الوحدات التخزينية والخوادم المدمجة بالتقنيات الحديثة بالإضافة لاستحداث نظم إلكترونية حديثة لتشغييل أجهزة التكييف ومحسات مكافحة الحريق.

وأضاف أنه قد تم الإنتهاء من المرحلة الثالثة لربط جميع مبانى الجامعة بألياف الكابلات الضوئية، بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليون جنيه والتى ساهمت فى مضاعفة سرعة الإنترنت فى الجامعة لثلاثة أضعاف، وأيضًا تدريب كافة الكوادر البشرية على استخدام جميع الأجهزة الحديثة بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أنه سيتم تزويد الجامعة بأربعة آلاف جهاز كمبيوتر حديث من وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، كما أثنى سيادته على تجربة العمل الجماعى والتى بذل فيها جميع العاملين أقصى مجهوداتهم لإتمام تطوير المركز.

وأوضحت الدكتورة رانيا أبو السعود أن إدارة الجامعة وضعت نصب أعينها الاحتياجات المستقبلية لعشرات السنين من حيث سرعة الإنترنت وخلافه، حيث أنه تمت إضافة مجموعة من أحدث السيرفرات وأجهزة تخزين البيانات الحديثة بسعة 20 و34 تيرا بايت، بالإضافة لمجموعة من البرمجيات التشغيلية الحديثة التى ساهمت فى رفع كفاءة وسرعة الإنترنت لأكثر من 300 ميجا بايت/ثانية، حين أن هذا المركز يخدم كافة الوحدات التابعة لمركز معلومات الجامعة مثل وحدة التعلم الإلكترونى ووحدة المكتبة الرقمية ووحدة نظم المعلومات الإدارية ووحدة الشبكات ووحدة الاختبارات الإلكترونية.

وفى نهاية الافتتاح قام العاملون بالمركز بتكريم الدكتور أحمد جابر شديد لدعمه المتواصل للمركز، كما قام الدكتور أحمد جابر شديد بمنح شهادات تقدير للعاملين الذين أسهموا بفاعلية فى تطوير مركز معلومات الجامعة تقديرًا لجهودهم المخلصة.