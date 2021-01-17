إزالة 15 حالة تعد على حرم الطريق وصيانة أعمدة الانارة بمركز مغاغة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

نظمت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، حملة مكبرة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، بالشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية بالمركز، بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، بهدف القضاء على العشوائية وفتح الطرق امام المارة من المواطنين ، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

من جانبه، قال محمد السيد رئيس المركز، إنه تم خلال الحملات إزالة 15 حالة تعد على حرم الطريق، بالإضافة لإزالة حالتى من الاشغالات الثابتة، وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية لرفع الاشغالات تمهيداً لرصف الطرق بالمركز.

وأضاف رئيس المركز، أنه بجانب حملات رفع الاشغالات، تم تركيب 26 كشاف ليد جديد، ضمن الجدول الزمنى المحدد لإحلال وتجديد أعمدة الانارة المتهالكة، واجراء اعمال الصيانة الدورية بصفة دورية ومستمرة، وذلك قبل البدء فى اعمال رصف الطرق.

كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص، بقرية دماريس، وذلك ضمن جهود المحافظة للقضاء على التعدى بالبناء المخالف والعشوائى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه مخالفة التعليمات الصادرة عن الدولة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بالقضاء على عشوائية البناء والعمل على رصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، أنه تم رصد المخالف، وعلى الفور تم إيقاف أعمال البناء ، بالإضافة للتحفظ على مواد البناء المستخدمة، وتحرير محضر بالواقعة للتحويل للنيابة العسكرية لتحقيق، مشيراً الى استمرار جهود الوحدة المحلية فى متابعة منظومة النظافة العامة حيث تم مواصلة اعمال رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة بنطاق القرية.