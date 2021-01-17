أهالى دمياط يطلقون مبادرة لتوفير وجبات غذائية وأنابيب أكسجين للمصابين بكورونا

دمياط - معتز الشربينى

مبادرة النجاح هى إحدى مبادرات الخير التى يطلقها أبناء محافظة دمياط ولكن هذه المرة في مدينة عزبة البرج وهي مبادرة لمساعدة المتعففين وغير القادرين على تلبية احتياجات أنفسهم، والمبادرة هذه المرة لا تتركز على توفير الأطعمة ولكنها تمتد إلى توفير الملابس والأدوية والطعام وأنابيب الأكسجين.

ويقول محمد عيسى من أبناء مدينة عزبة البرج وصاحب مبادرة النجاح لـ "اليوم السابع " إن هذه المبادرة هي مبادرة لتقديم العون والمساعدات لجميع أبناء مدينة عزبة البرج المتعففين والغير قادرين على خدمة أنفسهم وتلبية احتياجاتهم اليومية من الغذاء ومن الدواء ومن الملبس، وأضاف أن هذه المبادرة تم من خلالها اطلاق مبادره مما تطبخون وتهدف إلى دعوة أبناء عزبه البرج لتوفير وجبة طعام إضافية ضمن الطعام الذي يطبخ ويطهى في المنزل يوميا.

وقال إن هذه المبادرة تم من خلالها توفير 300 وجبة تم توزيعها على الأسر المحتاجة، كما تم اطلاق مبادرة مما تلبسون وتهدف إلى توفير ملابس للاسر التي فقدت عائلها أو الأسر المحتاجة وتم دعوة أبناء مدينة عزبه البرج للتبرع بالملابس التي لا يحتاجونها، وتم عمل معرض عرضت فيه هذه الملابس و كان مفتوحا أمام أبناء المدينة من البسطاء الذين قاموا باختيار ما يناسبهم من هذه الملابس وتم تجهيزها ولفها وتسليمها لهم، ايضا تم اطلاق مبادرة توفير أنابيب الأكسجين لمرضى الكورونا، حيث يتم توفير 10 أنابيب أكسجين لمرضى كورونا ثم توصيلها إلى منازلهم.

وأكد محمد عيسى أن هذه المبادرات تهدف إلى مساعده المتعففين من اهلنا تأكيدا للقبول " أن لقمه في بطن جائع خير من بناء جامع.

وأضاف عيسي أن هذه المبادرات تدعو إلى التكافل الاجتماعى بين ابناء المدينة الواحده، مشيرا الى أنه جارى السعي في انشاء جمعية خيرية بعنوان جمعيه "النجاح" في اطارها الشرعي لتكون بيتا ومقرا لمساعده المحتاجين من أبناء عزبه البرج.