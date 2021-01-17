اليوم السابع
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أمين التعاون الخليجى: "قمة العلا" انطلاقة جديدة

الأحد، 17 يناير 2021 05:17 م
أمين التعاون الخليجى: "قمة العلا" انطلاقة جديدة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى نايف الحجرف
أ ش أ

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، أن "قمة العلا" تعد انطلاقة جديدة لمسيرة مجلس التعاون، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتسخير جميع الإمكانيات ، لتنفيذ توجيهات وتطلعات قادة دول المجلس وترجمتها لكل ما فيه خير ونماء دول المجلس وشعوبها.
جاء ذلك خلال زيارة الحجرف اليوم الأحد لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وذلك في ضوء نتائج قمة العلا وما صدر عنها من قرارات تعنى بتعزيز ودفع العمل الخليجي المشترك بين دول مجلس التعاون في مختلف المجالات لا سميا الصحي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
واستعرض الحجرف - خلال الزيارة - الإجراءات الصحية والوقائية التي اتخذها مجلس الصحة خلال جائحة فيروس كورونا، وجهود وزارات الصحة في دول المجلس، مشيداً بالجهود التي بذلها مجلس الصحة ومستويات الجاهزية المستقبلية للحد من الجائحة على الأصعدة كافة.
وثمن حرص الجهات الصحية في دول مجلس التعاون على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، الذي تجسد من خلال التنسيق المستمر وتبادل المعلومات، وعقد الاجتماعات بشكل مستمر خلال الجائحة وما ترتب عليها من تبعيات، مشيداً بدور مجلس الصحة لدول مجلس التعاون خلال الجائحة لما فيه من خير ومصلحة لمواطني ومقيمي دول المجلس كافة.


مجلس التعاون الخليجى

قمة العلا

نايف الحجرف

قطر

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