أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب محافظة الإسكندرية.. فيديو لايف

شهدت محافظة الإسكندرية ظهر اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح شديدة محملة بالأتربة، ضربت الإسكندرية فى موجة من التقلبات الجوية التى تضرب المحافظة اليوم وغدا وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وشهدت ساحة قلعة قايتباى هطول أمطار غزيرة فى ساحة القلعة وفوجئ الزائرين بهطول الأمطار الغزيرة.
وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى فى جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى انخفاض فى درجات الحرارة، واحتمالات سقوط أمطار على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحياناً / متوسطة / خفيفة، وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار بكثافات متوسطة إلى خفيفة مصاحبة لنشاط رياح وذلك حتى يوم الثلاثاء.
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