اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 يناير 2021 03:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب محافظة الإسكندرية.. فيديو لايف

الأحد، 17 يناير 2021 02:20 م
أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب محافظة الإسكندرية.. فيديو لايف أمطار غزيرة ورياح شديدة
الإسكندرية- جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت محافظة الإسكندرية ظهر اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح شديدة محملة بالأتربة، ضربت الإسكندرية فى موجة من التقلبات الجوية التى تضرب المحافظة اليوم وغدا وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وشهدت ساحة قلعة قايتباى هطول أمطار غزيرة فى ساحة القلعة وفوجئ الزائرين بهطول الأمطار الغزيرة.  

وأعلنت محافظة الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة اليوم الأحد، وذلك بناء على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
 
 
وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها، إلى أن تقارير هيئة الأرصاد الجوية التى تشير إلى فرص سقوط الأمطار من قبل الظهر بساعات قليلة تكون خفيفة إلي متوسطة الشدة، ولكن من بعد الظهر قد تغزر قليلا خاصة علي الساحل، وتبقي فرص الأمطار قائمة طوال اليوم علي فترات متقطعة ولكن تخف حدتها تدريجيا حتي دخول الليل، وناشدت محافظة الإسكندرية ‏المواطنين توخى الحذر ‏وإتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى فى جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى انخفاض فى درجات الحرارة، واحتمالات سقوط أمطار على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحياناً / متوسطة / خفيفة، وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار بكثافات متوسطة إلى خفيفة مصاحبة لنشاط رياح وذلك حتى يوم الثلاثاء. 

 
 

 


الاسكندرية

نوة الفيضة

طقس الاسكندرية

حالة الطقس

اخبار الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

طقس اليوم

الطقس غدا

امطار اليوم

الامطار فى الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة