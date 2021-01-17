أبو الغيط يشارك غدا فى جلسة لمجلس الأمن لمناقشه التعاون فى صون الأمن الدولى

كتبت - هند المغربي

يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط غدا الاثنين فى جلسه افتراضية لمجلس الامن بشأن التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية فى صون السلم والأمن الدوليين بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للمنظمتين وذلك بدعوة من أمينى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الدول فى أعقاب تفشى مرض فيروس كورونا كوفيد -19 واستكشاف المزيد من السبل لتعزيز التعاون الوثيق وبناء المزيد و انشاء شراكة فاعلة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية فى مجالات الوقاية والوساطة وحفظ السلام وبناء السلام والحفاظ على السلام.

ووفق الأمم المتحدة سيكون هذا الاجتماع بمثابة فرصة لزيادة تعزيز التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية بشأن الأمور المتعلقة بصون السلم والأمن فى من أجل تحسين الأمن الجماعي، وخاصة على المستوى الإقليمى، وكذلك التفكير فى التقدم المحرز فى تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الامم المتحدة وجامعة الدول العربية وكذلك البيانات من قبل رئيس مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

بالإضافة الى متابعة أنشطة مكتب الاتصال التابع للأمم المتحدة لدى جامعة الدول العربية ودراسة سبل تعزيز دورها وتعزيزها و الهيكل المؤسسي، وتشجيع التنسيق المكثف بين جامعة الدول العربية ومبعوثو الأمم المتحدة الخاصون، حسب الاقتضاء، فى معالجة الأزمات الحالية فى الشرق الأوسط و دعم الجهود التى تبذلها المنظمتان للمساعدة فى تحقيق ذلك

ستعقد الجلسة عبر الفيديو ويرأسها وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية، عثمان جراندي، بحضور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام.