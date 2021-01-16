وزير السياحة والآثار عن زيارته أسوان فى عيدها القومى: واحدة من أجمل المدن..صور

ذكى مكاوى

كشف الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، عن سعادته بعد تواجده أمس ضمن اليوم الأول من فعاليات مبادرة "شتى في مصر"، حيث نشر أكثر من صورة له ضمن الفاعليات أمس، وكتب : " أجمل شتاء في العالم عندنا في مصر، حرصت أن أتواجد في أول يوم من مبادرة "شتي في مصر" في أسوان الجميلة وأهنئ أهلها الطيبين بعيدهم القومي".



وزير السياحة والآثار

وأضاف : "قمنا بجولة في السوق السياحي وبافتتاح معبد إيزيس والتقيت بالاثريين الذين اشرفوا على مشروع ترميمه، كما عقدت اجتماعا مع المستثمرين السياحيين بالمدينة، أسوان واحدة من أجمل المدن التي يمكن أن تزورها، فيها الاثار، النيل البديع والجو الدافئ، وأهم حاجة الابتسامة الصادقة التي تستقبلك في كل مكان".

وزير السياحة والآثار

وكان الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، افتتح أمس الجمعة، أعمال ترميم وتطوير معبد إيزيس، بحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وذلك فى إطار احتفال أسوان بعيدها القومى والذى يتواكب مع اليوبيل الذهبى لافتتاح السد العالى ، مضيفا نحتفل اليوم مع أهالى أسوان بالعيد القومى للمحافظة واليوبيل الذهبى لانشاء السد العالى سبب نهضة ورخاء مصر.

وكشف خالد العنانى، عن تفاصيل مبادرة شتى فى مصر، للترويج للسياحة الداخلية، مؤكدا حريصون على انطلاق المبادرة من الجنوب الى كافة محافظات مصر للاستفادة من المبادرة الرائدة لانعاش السياحة الداخلية المصرية ، مشيرا الى أنه قام بجولة تفقدية مساء أمس برفقة الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان لطمئنة أصحاب الحرف وأصحاب البازرات السياحية ، أن الحكومة تقف بجانبهم من خلال هذه المبادرة التى تم اطلاقها باعتبارهم من أكثر الفئات التم تأثرت فى ظل أزمة كورونا من مارس الماضى حيث استمعنا الى مشاكلهم ومطالبهم ووعدنا بتنفيذها .