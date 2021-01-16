وزير الخارجية الأردنى: ندين الهجمات الحوثية المتكررة على السعودية

كتب محمد عبد العظيم

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، إن بلاده متفقون مع السعودية على تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات، مشددا على أن بلاده تدين الهجمات الحوثية المتكررة على السعودية، وأنه يجب وقف التدخلات الإيرانية فى المنطقة.

وأضاف أيمن الصفدى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، أن أمن السعودية من أمن الأردن لافتا إلى أن السعودية والأردن متمسكان بدولة فلسطينية.

وتابع وزير الخارجية الأردنى: "نثمن دعم السعودية المستمر للأردن لمواجهة التحديات الاقتصادية"، متابعا أن العلاقة مع السعودية تاريخية واستراتيجية وتشهد التنسيق الكامل فى مختلف القضايا وتم النقاش خلال المباحثات مع نظيره السعودى قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والملف الليبى واليمنى وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.