والدة الطالب زياد: لقاء محافظ قنا رسم البسمة على وجهه وطمأن قلبه

وأوضحت عرام، أن الداودى صنع نوعا جديدا من الواسطة لكنها هذه المرة محبذة بالأمل والحب، حيت توسط لزياد عند الأمل لوظيفة في بنك العزيمة والإرادة، محفزا زياد أن يخطو للأمام ويصنع حلم جديد ويسعى لتحقيقه، ويترك حقه لله والقضاء، وحدثة كذلك عن فضيلة النجاح قائلا "أعظم النجاحات هي تلك التى تأتي بعد أشق العثراث".

وأكدت أسماء عرام، أن القادة هم الذين يحكمون بالعقل المدبر والقلب الطيب، ينزعون البدلة الرسمية ما تطلب الأمر، وهذا ما حدث مع زياد أثناء لقائه بمحافظ قنا.

ولفتت أستاذ الصحافة، إلى أنه عقب مغادرة نجلها للقاء المحافظ شعر بتحسن وسعادة، بعدما كان تعرض لحالة سيئة نتيجة عدم تحقيق حلمه بالالتحاق بالكلية الحربية، مؤكدًا أنه سيتبع النصائح التي قدمها له محافظ قنا وسيتمسك بالأمل، قائلًا " لقد اطمأن قلبي وارتاح فكري بعد لقاء الداودي".



الطالب المعتدي عليه مع محافظ قنا