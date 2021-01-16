اليوم السابع
Ads
السبت، 16 يناير 2021 08:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

والدة الطالب زياد: لقاء محافظ قنا رسم البسمة على وجهه وطمأن قلبه

السبت، 16 يناير 2021 08:00 ص
والدة الطالب زياد: لقاء محافظ قنا رسم البسمة على وجهه وطمأن قلبه محافظ قنا والطالب زياد
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة أسماء عرام، أستاذ الصحافة المساعد بكلية إعلام جنوب الوادي، ووالدة الطالب زياد إيهاب، إن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، التقي بنجلها في مكتبه، راسما البسمة على وجهه بكلمات من الأمل والطاقة الإيجابية، عقب واقعة الاعتداء عليه بالضرب من قبل 3 أشخاص بالشومة على رأسه وإجراء عمليات جراحية وضياع حلم الالتحاق بالكلية الحربية.

وأوضحت عرام، أن الداودى صنع نوعا جديدا من الواسطة لكنها هذه المرة محبذة بالأمل والحب، حيت توسط لزياد عند الأمل لوظيفة  في بنك العزيمة والإرادة، محفزا زياد أن يخطو للأمام ويصنع حلم جديد ويسعى لتحقيقه، ويترك حقه لله والقضاء، وحدثة كذلك عن فضيلة النجاح قائلا  "أعظم النجاحات هي تلك التى تأتي بعد أشق العثراث".

وأكدت أسماء عرام، أن القادة هم الذين يحكمون بالعقل المدبر والقلب الطيب، ينزعون البدلة الرسمية ما تطلب الأمر، وهذا ما حدث مع زياد أثناء لقائه بمحافظ قنا.

ولفتت أستاذ الصحافة، إلى أنه عقب مغادرة نجلها للقاء المحافظ شعر بتحسن وسعادة، بعدما كان تعرض لحالة سيئة نتيجة عدم تحقيق حلمه بالالتحاق بالكلية الحربية، مؤكدًا أنه سيتبع النصائح التي قدمها له محافظ قنا وسيتمسك بالأمل، قائلًا " لقد اطمأن قلبي وارتاح فكري بعد لقاء الداودي".

 

الطالب المعتدي عليه مع محافظ قنا
الطالب المعتدي عليه مع محافظ قنا

 

الطالب زياد مع محافظ قنا
الطالب زياد مع محافظ قنا

 


طالب قنا

زياد ايهاب

محافظ قنا

واقعة زياد

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة