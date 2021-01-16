والدة الطالب زياد: لقاء محافظ قنا رسم البسمة على وجهه وطمأن قلبه

قالت الدكتورة أسماء عرام، أستاذ الصحافة المساعد بكلية إعلام جنوب الوادي، ووالدة الطالب زياد إيهاب، إن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، التقي بنجلها في مكتبه، راسما البسمة على وجهه بكلمات من الأمل والطاقة الإيجابية، عقب واقعة الاعتداء عليه بالضرب من قبل 3 أشخاص بالشومة على رأسه وإجراء عمليات جراحية وضياع حلم الالتحاق بالكلية الحربية.
وأوضحت عرام، أن الداودى صنع نوعا جديدا من الواسطة لكنها هذه المرة محبذة بالأمل والحب، حيت توسط لزياد عند الأمل لوظيفة في بنك العزيمة والإرادة، محفزا زياد أن يخطو للأمام ويصنع حلم جديد ويسعى لتحقيقه، ويترك حقه لله والقضاء، وحدثة كذلك عن فضيلة النجاح قائلا "أعظم النجاحات هي تلك التى تأتي بعد أشق العثراث".
وأكدت أسماء عرام، أن القادة هم الذين يحكمون بالعقل المدبر والقلب الطيب، ينزعون البدلة الرسمية ما تطلب الأمر، وهذا ما حدث مع زياد أثناء لقائه بمحافظ قنا.
ولفتت أستاذ الصحافة، إلى أنه عقب مغادرة نجلها للقاء المحافظ شعر بتحسن وسعادة، بعدما كان تعرض لحالة سيئة نتيجة عدم تحقيق حلمه بالالتحاق بالكلية الحربية، مؤكدًا أنه سيتبع النصائح التي قدمها له محافظ قنا وسيتمسك بالأمل، قائلًا " لقد اطمأن قلبي وارتاح فكري بعد لقاء الداودي".
الطالب المعتدي عليه مع محافظ قنا
الطالب زياد مع محافظ قنا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة