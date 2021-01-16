نائبة بايدن تحيى ذكرى ميلاد الراحل مارتن لوثر كينج الابن

كتب محمد سعودي

أحيت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ذكرى ميلاد الراحل مارتن لوثر كينج الابن، حيث غردت عبر حسابها الشخصي على تويتر، قائلة :"أدرك الدكتور مارتن لوثر كينج الابن أن العدالة العرقية لا يمكن تحقيقها بدون العدالة الاقتصادية - وأن القتال كان من أجل الإنصاف والكرامة ومستقبل أكثر إشراقًا لجميع أطفالنا".



كامالا هاريس عبر تويتر

ويحل يوم 15 يناير ذكرى ميلاد المناضل الأمريكي مارتن لوثر كينج، حيث ولد في عام 1929 بـ ولاية أتلانتا، بـ جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان كينج يدافع عن حقوق السود بعد سنوات طويلة من المعاناة من العنصرية، وظل يدافع عن الحق فى المساواة حتى تم اغتياله فى إبريل عام 1968، وبالرغم من أن كينج لم يحصل على أى منصب رسمي طوال مسيرته، إلا أن شعبيته وتأثيره بين الأمريكيين أقوى من الرؤساء أنفسهم.

وحصل كينج على جائزة نوبل للسلام في عام 1964، وكان أصغر من حصل عليها، ورغم التاريخ النضالي الكبير لـ كينج من أجل المواطنين السود في أمريكا، ونضاله الكبير في سبيل الحرية وحقوق الإنسان، إلا أن مكتب التحقيقات الفيدرالية (الاستخبارات الداخلية الأمريكية)، لم تتركه وحاولت النيل منه ومن سمعته للحد من مواقفه.