ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية عن الشرطة قولها إن فردين من قوات الشرطة لقيا مصرعهما وأصيب أخر جراء انفجار استهدف عربة مصفحة على طريق جامعة كابول بمنطقة (بي دي 3).. فيما أفادت مصادر للقناة بأن المركبة تابعة لنائب رئيس مقر شرطة كابول للشؤون الأمنية محمد نبي بيان الذي نجا من الهجوم وعاد إلى مكتبه.



وفي غضون ذلك، ذكرت شرطة إقليم بغلان أن شرطيا لقى مصرعه وأصيب اثنان أخران بجروح إثر وقوع انفجار بقنبلة مزروعة على جانب الطريق صباح اليوم استهدف مركبة تابعة للشرطة في مدينة "بل خمري".