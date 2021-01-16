اليوم السابع
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مردوخ يهاجم الإعلام الأمريكى: أطلق قوى خبيثة ستظل لسنوات.. ولا اتفق مع فوكس نيوز

السبت، 16 يناير 2021 09:07 م
مردوخ يهاجم الإعلام الأمريكى: أطلق قوى خبيثة ستظل لسنوات.. ولا اتفق مع فوكس نيوز جيمس مردوخ
كتبت: نهال أبو السعود

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هاجم جيمس مردوخ، وسائل الإعلام الأمريكية "لنشرها الأكاذيب" التي أطلقت العنان لـما وصفه بـ"قوى خبيثة لا يمكن السيطرة عليها" ستستمر لسنوات، ولدى سؤاله عما إذا كانت قناة فوكس نيوز - التي أسسها والده روبرت مردوخ ويديرها شقيقه لاتشلان - قد لعبت دورًا في أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي، قال: إن المجموعات الإعلامية ضخت المعلومات المضللة بشأن الانتخابات، والتي نجحت في زرع الأكاذيب.

 

القى مردوخ، باللوم على صناعة الأخبار الأمريكية منذ أن ابتعد عن الشركة العائلية، ولم يصل إلى حد تسمية شبكة فوكس نيوز، لكن التعليقات ستُنظر إليها على أنها رفض مستتر، وقال لصحيفة فاينانشيال تايمز في مقابلة الضرر كبير: "إن إقالة مبنى الكابيتول دليل إيجابي على أن ما اعتقدنا أنه خطير للغاية في الواقع. لقد أطلقت تلك المنافذ التي تروج الأكاذيب لجمهورها العنان لقوى ماكرة لا يمكن السيطرة عليها والتي ستكون معنا لسنوات.. آمل أن يفهم هؤلاء الأشخاص الذين لم يعتقدوا أن الأمر خطيرًا إلى هذا الحد الآن، وأن يتوقفوا".

وأضاف أن وسائل الإعلام ستواجه حتماً "محاسبة" بعد استمالتها من قبل قوى لا تريد سوى البقاء في السلطة، أو تتلاعب بخطابنا من الخارج ويسعدها فقط إحداث الفوضى وإحراق الأمور.

تم الاتصال بفوكس نيوز للتعليق، على الرغم من أنها نشرت بعض القصص التي تنتقد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إلا أنها كانت داعمة إلى حد كبير لحكمه، وضاعفت بعض شخصيات فوكس نيوز من مزاعمه الكاذبة بشأن تزوير الانتخابات.

استقال مردوخ، في أغسطس 2020 من مجلس إدارة News Corp، التي تسيطر أيضًا في نهاية المطاف على صحيفة تايمز وصنداي تايمز وذا صن ووال ستريت جورنال ونيويورك بوست، ومجموعة من الصحف الأسترالية وعدد من وسائل الإعلام الأخرى. والكيانات في جميع أنحاء العالم.

وقال في ذلك الوقت: إنه كان يغادر بسبب "خلافات حول محتوى تحريري معين تنشره منافذها الإخبارية و بعض القرارات الاستراتيجية الأخرى"، وقد قال مردوخ، الذي تبرع لحملة جو بايدن الرئاسية الناجحة، لصحيفة نيويوركر في عام 2019: "هناك آراء أختلف معها حقًا في قناة فوكس".

 

 


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