محافظة أسوان الوحيدة على مستوى الجمهورية المنتمية لشبكة مدن التعلم باليونسكو

أسوان - صلاح المسن

تعد محافظة أسوان الوحيدة علي مستوي الجمهورية التى تنتمى لشبكة مدن التعلم التابعة لليونسكو، وشاركت المحافظة بالمؤتمر الدولى "تعليم المواطنة المحلية" والذى تم تنظيمه برعايه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياه والشبكة العالمية لمدن التعل في الفترة من 12 حتي 13 من شهر نوفمبر الماضى.

"اليوم السابع" يقدم تفاصيل اختيار أسوان كاحد مدن التعلم التابعة لليونسكو".

أولا: تم تنظيم المؤتمر برعاية معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة والشبكة العالمية لمدن التعلم

ثانيا: إستلمت محافظة أسوان شهاده شكر من عمدة مدينتى لاريسا بدولة اليونان، ويونسو- جو بدولة كوريا الجنوبية وذلك تقديراً على مشاركتها الفعالة بالمؤتمر الدولى "تعليم المواطنة المحلية "

ثالثا:المشاركة تأتى تأكيداً للدور المتميز لمحافظة أسوان وجهودها المتواصلة لدعم مجال إعداد وتنفيذ خطط التعلم وتبادل الخبرات وبناء جسور التعاون بين مختلف مدن العالم من أعضاء الشبكة العالمية لمدن التعلم والتابعة لهيئة اليونسكو

رابعا:العرض الذى شاركت به محافظة أسوان فى هذا المؤتمر الدولىحول تعلم المواطنة شمل العديد من المحاور الرئيسية

خامسا: المحاور تشمل محور المرأة وتمكينها داخل مؤسسات الدولة ، بالإضافة إلى تمكين الشباب وتأهيلهم للمشاركة فى تشكيل مستقبل أفضل

سادسا:العرض تفرد بالتركيز على الإبداع وريادة الأعمال وإتاحة الفرص أمام تعليم الفئات الأكثر تهميشاً وخاصة أبنائنا من ذوى الهمم والقدرات الخاصة .

سابعا : جدير بالذكر انه كان قد تم إختيار مدينة أسوان ضمن أفضل 10 مدن للتعلم لعام 2019

ثامنا : اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أكد على إستعداد المحافظة لإستضافة فاعليات المؤتمر العالمى الخامس للشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لمنظمة اليونسكو العالمية والمقرر إقامته فى أكتوبر 2021.

تاسعا : أسوان تعتبرهى المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التى تنتمى لشبكة مدن التعلم التابعة لمنظمة اليونسكو