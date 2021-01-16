لبنان يسجل 6154 إصابة جديدة بفيروس كورونا و44 وفاة

كتب : أحمد علوى

أعلنت ​​وزارة الصحة ​اللبنانية تسجيل 6154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و44 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وارتفع العدد التراكمي للإصابات في لبنان منذ 21 فبراير إلى 243286 حالة بينما بلغ إجمالي الوفيات 1825.

وقال مسؤول في وزارة الصحة اللبنانية لرويترز إن ما شهده لبنان من تسجيل رقم قياسي لعدد الإصابات والوفيات جاء نتيجة الاختلاط خلال الأعياد وتحديدا ليلة رأس السنة.

وتوقع المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ألا تكون أيام الإغلاق كافية وقال إن هناك احتمالا في تمديدها إذا استمر منحى الإصابات في الارتفاع.

ويخضع لبنان لإجراءات عزل عام لمدة ثلاثة أسابيع تنتهي في أول فبراير شباط، وحظر تجول صارم على مدار الساعة حتى 25 يناير كانون الثاني بعد أن أدى التساهل في الإجراءات خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة إلى زيادة الإصابات.

وأشار المسؤول إلى أن الفحوص التي أجريت في مختبرين كبيرين في لبنان تُظهر وجود تغيّر جيني في الفيروس. وقال "هناك شيء جديد ظهر على الساحة و50 بالمئة من الفحوص خلال الأيام الماضية أظهرت وجود نوع جديد من الفيروس أسرع انتشارا وأكثر خطورة".

وتسبب الفيروس في إجهاد نظام الرعاية الصحية في المستشفيات حيث بات من الصعوبة بمكان العثور على سرير في أقسام الحجر الصحي.

وحذر مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت من الأسوأ. وقال في بيان "لقد استنفذت طاقات مقدمي الرعاية الصحية لدينا وهم مرهقون ويجب حماية إمكانياتهم كي يقوموا بواجباتهم تجاه المرضى. لقد وصلت وحدات العناية المركزة ووحدات الكورونا العادية إلى طاقاتها الكاملة وهناك 40 حالة في قسم الطوارئ وبحاجة للدخول إلى المستشفى".

وأضاف البيان "نحن الآن في مرحلة بتنا فيها غير قادرين على ايجاد أسرة حتى للمرضى ذوي الحالات الدقيقة".