غرفة عمليات بـ"صحة الدقهلية" لمتابعة استهلاك وتوزيع الأكسجين بالمستشفيات

الدقهلية شريف الديب

شكل الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، لجنة مشتركة من إدارتى السلامة والصحة المهنية والبيئة بمديرية الصحة، بالمرور على 10 مستشفيات بالدقهلية، فى الفترة الماضية، للتأكد من سلامة اجراءات السلامة والصحة المهنية، وتوافر البيئة المناسبة لحفظ واستخدام الغازات والأكسيجين، والتأكد من كفاءة جميع شبكات الغازات الطبية بالمستشفيات ومتابعة الصيانة الدورية لها، بما لا يعرض حياة العاملين والمرضى لأى خطر محتمل.

وأشار وكيل الوزارة، إلى وجود غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمراقبة عملية الإمداد والمتابعة المستمرة لمعدلات استهلاك وتوزيع الأكسجين بالمحافظة.

جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الصحة فى مجابهة فيروس كورونا المستجد، واستمرارا للجهود الحثيثة التى تقوم بها الدولة لتوفير الأكسجين للمستشفيات وإيماءا لتعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة، وحرصا من مديرية الشئون الصحية بالدقهلية على التأكد من توافر إجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء استخدام تانكات الاكسجين بمستشفيات الدقهلية .