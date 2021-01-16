"صغار بأفعال كبار".. أطفال بالقليوبية يتبرعون بحصالاتهم لمساعدة مصابى كورونا.. لفيديو لايف

القليوبية إبراهيم سالم

صغارا في السن لكن كبارا بأفعالهم، هذا ما يمكن وصف أطفال قرية الشقر التابعة لمركز كفر شكر بالقليوبية، بموقفهم الذي اتخذوه تجاه مصابي كورونا بالقرية، حيث قام عدد من أطفال القرية بالتبرع بكل ما أدخروه بحصالاتهم للمساهمة في اللجنة الشعبية التي شكلتها القرية لتوفير أسطوانات الأكسيجين وأجهزة التنفس لمصابي كورونا بالقرية من غير القادرين.

"أحمد وميرنا وحبيبة".. 3 أطفال بقرية الشقر التابعة لمركز كفر شكر بالقليوبية، تبرعوا بكل ما ادخروه من مصروفهم اليومي بحصالاتهم، لتوفير احتياجات مصابي كورونا من غير القادرين بالقرية، من: أسطوانات أكسيجين، وأجهزة تنفس صغيرة، وكمامات، لتوزيعها علي أبناء القرية، إلي جانب أعمال التطهير التي تتم بشكل دوري في شوارع القرية.

ومن ناحيته قال مجدي خليل منسق عام المبادرة بالقرية، أن الأطفال تطوعوا برغبتهم للمشاركة في المبادرة بالقرية انطلاقا من شعورهم بمصابى كورونا بالقرية من غير القادرين، الذين لم يستطيعوا توفير متطلبات علاج الفيروس، إلي جانب أعمال التعقسم والتطهير بشوارع القرية.