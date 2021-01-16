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"صغار بأفعال كبار".. أطفال بالقليوبية يتبرعون بحصالاتهم لمساعدة مصابى كورونا.. لفيديو لايف

السبت، 16 يناير 2021 08:47 م
"صغار بأفعال كبار".. أطفال بالقليوبية يتبرعون بحصالاتهم لمساعدة مصابى كورونا.. لفيديو لايف الأطفال الثلاث المتبرعون بمدخراتهم لمساعدة مصابى كورونا
القليوبية إبراهيم سالم

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صغارا في السن لكن كبارا بأفعالهم، هذا ما يمكن وصف أطفال قرية الشقر التابعة لمركز كفر شكر بالقليوبية، بموقفهم الذي اتخذوه تجاه مصابي كورونا بالقرية، حيث قام عدد من أطفال القرية بالتبرع بكل ما أدخروه بحصالاتهم للمساهمة في اللجنة الشعبية التي شكلتها القرية لتوفير أسطوانات الأكسيجين وأجهزة التنفس لمصابي كورونا بالقرية من غير القادرين.
 
"أحمد وميرنا وحبيبة".. 3 أطفال بقرية الشقر التابعة لمركز كفر شكر بالقليوبية، تبرعوا بكل ما ادخروه من مصروفهم اليومي بحصالاتهم، لتوفير احتياجات مصابي كورونا من غير القادرين بالقرية، من: أسطوانات أكسيجين، وأجهزة تنفس صغيرة، وكمامات، لتوزيعها علي أبناء القرية، إلي جانب أعمال التطهير التي تتم بشكل دوري في شوارع القرية.
 
ومن ناحيته قال مجدي خليل منسق عام المبادرة بالقرية، أن الأطفال تطوعوا برغبتهم للمشاركة في المبادرة بالقرية انطلاقا من شعورهم بمصابى كورونا بالقرية من غير القادرين، الذين لم يستطيعوا توفير متطلبات علاج الفيروس، إلي جانب أعمال التعقسم والتطهير بشوارع القرية.
 
الأطفال المتبرعون بالمبالغ المالية
الأطفال المتبرعون بالمبالغ المالية

الأطفال المتبرعون بحصالاتهم
الأطفال المتبرعون بحصالاتهم

الأطفال المشاركون بالمبادر
الأطفال المشاركون بالمبادر

الأطفال
الأطفال

محرر اليوم السابع مع الأطفال المتبرعون بحصالاتهم
محرر اليوم السابع مع الأطفال المتبرعون بحصالاتهم

 


اخبار القليوبية

فيروس كورونا

الشقر

كفر شكر

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كورونا

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اطفال قرية الشقر

مصابي كورونا

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