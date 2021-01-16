اليوم السابع
Ads
السبت، 16 يناير 2021 08:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة بنى سويف: زيارات منزلية لمتابعة الحالة الصحية لمصابى فيروس كورونا

السبت، 16 يناير 2021 08:30 ص
صحة بنى سويف: زيارات منزلية لمتابعة الحالة الصحية لمصابى فيروس كورونا الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، إنه سيتم توجيه الفرق الطبية لمتابعة مصابى فيروس كورونا والذين يخضعون للعزل المنزلى وخاصة من أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل وللتأكد من استقرار حالتهم الصحية .

وأضاف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف لـ"اليوم السابع"، أن فرق العزل المنزلى بالمستشفيات سيقومون بمتابعة حالات العزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على المرضى للحالات البسيطة والقيام بالزيارات المنزلية الميدانية للحالات المصابة بالأمراض المزمنة والحوامل للتأكد من استقرار حالتهم الصحية.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم تحويل الحالات التى سيظهر عليها اعراض ( ارتفاع فى درجة الحرارة - قيء - اسهال - ضيق فى التنفس - سعال مزمن) لأقرب مستشفى عزل لتفادى تدهور الحالة الصحية للمرضى المعزولين منزلياً .

وتابع وكيل وزارة الصحة، أنه تم عقد ورشة عمل لمديرى الإدارات الصحية ومساعديهم ومنسقى العزل المنزلى بالمستشفيات للتدريب على البرنامج الخاص بمتابعة حالات العزل المنزلى ضمن مبادرة متابعة حالات العزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا المستجد.


بنى سويف

صحة بنى سويف

كورونا

العزل المنزلى

مرضى كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة