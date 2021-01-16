اليوم السابع
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زعيم العمال البريطانى يعرب عن تفائله ببايدن ..ويؤكد: أعارض ترامب لا أمريكا

السبت، 16 يناير 2021 09:42 م
زعيم العمال البريطانى يعرب عن تفائله ببايدن ..ويؤكد: أعارض ترامب لا أمريكا كير سترامر وبوريس جونسون
كتبت: نهال أبو السعود

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عبر السير كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني عن رؤيته "المتفائلة" لعلاقة جديدة مع الولايات المتحدة تحت قيادة جو بايدن، حيث قال إنه متفائل بشكل لا يصدق بشأن العلاقة الجديدة التي يمكن بناءها وإن بريطانيا يجب أن تكون مرة أخرى "الجسر بين الولايات المتحدة وبقية أوروبا".

وبحسب تقرير الجارديان، وصف نفسه بأنه "مؤيد لأمريكا ولكن مناهض لترامب"، قائلاً إنه ملتزم بعلاقة جديدة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تتكون من مستقبل قوى معًا، فى كل شىء بدءًا من الأمن وتغير المناخ والمساعدات والتجارة".

وقال إن بوريس جونسون أمضى السنوات القليلة الماضية "يريح الناس الذين ليس لديهم مصالح بريطانيا في صميم قلوبهم - يستهجن أصدقاءنا ، ويخالف القانون الدولي ويغازل فكرة أنه" ترامب بريطانيا "، وفى المقابل ، قال إنه في ظل حكومة حزب العمال، ستسعى بريطانيا إلى العمل كـ "قوة أخلاقية من أجل الخير في العالم" بعد "عقد من التراجع العالمى" تحت حكم المحافظين.

وقال: "بريطانيا بحاجة إلى اغتنام هذه الفرصة لقيادة العالم مرة أخرى .. الرئيس المنتهية ولايته في منتصف عملية عزله. بتهمة التحريض على العنف لا أقل، والولايات المتحدة منقسمة أكثر مما أتذكره فى أى وقت"، وأضاف: "وسط كل ذلك، هذه لحظة تفاؤل كبير. الأمل في الفوز على الكراهية. ويمكن أن تكون أيضًا نقطة تحول، ليس فقط في أمريكا ولكن أيضًا من أجل علاقة بريطانيا بالولايات المتحدة والسياسة العالمية".

في الوقت نفسه، قال زعيم حزب العمال إنه سيتطلع إلى بناء "علاقة اقتصادية وثيقة" مع الاتحاد الأوروبى قائمة على القيم المشتركة ذات المعايير العالية والحماية للشركات والعاملين والبيئة.


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