رفع كفاءة وإعادة تأهيل الطرق وتطبيق معايير الجودة بقرى الحامول فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه تابع أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل الطرق وتطبيق معايير الجودة بقرى الحامول، حيث أشرْفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول أعمال الرصف بقرية السحايت وفتح الفرما وإعادة تشغيل طبقة السن، وذلك ضمن خطة الوحدة برفع كفاءة الطرق وتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، موجهاً برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.