رئيس هيئة ميناء دمياط يستقبل الكراكة عبور بورسعيد

دمياط معتز الشربينى

استقبل اللواء بحرى وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، الكراكة (عبور بورسعيد)، من على متن أحد الوحدات البحرية الخاصة بهيئة الميناء وتابع بداية عملها فى الممر الملاحى، حيث ستقوم بإزالة نواتج الاطماء من الممر للحفاظ على عمقه و صلاحيته، وذلك على عدة مراحل .

يأتى ذلك استكمالاً لخطة ميناء دمياط للحفاظ على أعماق الممر الملاحى وحوض الدوران 16 متراً، وطبقاً للمتابعة الدائمة والمستمرة للوقوف على مدى ملائمتها لاستقبال و مغادرة السفن ذات الغاطس الكبير بصوره آمنه.

كما تابع رئيس هيئة ميناء دمياط، خلال جولته البحرية أعمال المشروعات الجارية و عمليات الشحن والتفريغ بأرصفة الميناء المختلفة .