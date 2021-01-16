رئيس مياه المنوفية يستجيب لشكوى سكان شارع مسجد التوبة ويتفقد محطات شبين الكوم

المنوفية – محمود شاكر

توجه اليوم السبت، المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية يرافقه المهندس حمد شبل رئيس فرع شبين الكوم لعمل معاينة فورية بشارع مسجد التوبة المتفرع من شارع صبرى أبو علم امام مدرسه الثانوية الجديدة بشبين الكوم في استجابة سريعة لحل شكوي المواطنين وأمر بالبدء الفورى في أعمال إحلال وتجديد خط الصرف الصحى بالشارع.

وتفقد نجيب، محطة مياه شبين الكوم البحارى ومحطة رفع صرف صحى رقم 2 بشبين الكوم ونبه على ضرورة الالتزام بمهمات وأدوات السلامة والصحة المهنية واتباع الإجراءات الأمنية داخل المحطة والاهتمام بالموقع العام للمحطات.

وتابع إجراءات التشغيل داخل المحطات وسير الأعمال من اجل الارتقاء بمنظومة العمل و تقديم خدمه أفضل للمواطنين فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى .