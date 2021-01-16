اليوم السابع
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السبت، 16 يناير 2021 07:22 م
خالد صلاح
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رئيس غينيا يتلقى اللقاح الروسى المضاد لفيروس كورونا

السبت، 16 يناير 2021 07:00 م
رئيس غينيا يتلقى اللقاح الروسى المضاد لفيروس كورونا ألفا كوندي رئيس غينيا
كوناكرى /أ ش أ/

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تلقى رئيس غينيا ألفا كوندي، اليوم السبت، لقاح "سبوتنيك V" الروسى المضاد لكورونا، ليكون بذلك أول زعيم إفريقى يخضع للقاح الروسي.

وقال المتحدث باسم وكالة الأمن الوطنى فى مجال الرعاية الصحية بغينيا كورى كيرا - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "الرئيس يسعى إلى تشجيع المواطنين على الخضوع للتطعيم"، مؤكدا فى الوقت ذاته أن باقى أعضاء الحكومة خضعوا أيضا للتطعيم باللقاح.

وأوضح أن الحكومة تسلمت - حتى الآن - 60 جرعة فقط من اللقاح الروسي، لكنها تتوقع وصول أكثر من 2.5 مليون جرعة أخرى حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، لإطلاق حملة تطعيم شاملة فى البلاد.

جدير بالذكر أن مجموعة من كبار المسؤولين فى غينيا تلقت فى 30 ديسمبر الماضى لقاح "سبوتنيك V".

 


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