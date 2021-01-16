رئيس حى المناخ ببورسعيد يوزع كمامات على الأطفال لحث المواطنين الإلتزام بالإجراءات

بورسعيد محمد فرج

قام الدكتور منصور بكرى، رئيس حى المناخ بورسعيد، بتوزيع الكمامات على الأطفال فى السيارات لحثهم على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، والالتزام بارتداء الكمامات، لمنع الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال حملة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بنطاق حى المناخ، فى إطار الجهود التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناشد بكرى، المواطنين بالالتزام بالتعليمات واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وعدم التهاون فى ارتداء الكمامات حرصا على صحة وسلامة المواطنين وأبنائهم وذويهم .