رئيس جامعة بنى سويف يزور رئيس مجلس الشيوخ ويهديه درع الجامعة

بنى سويف هانى فتحى

قام الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، بزيارة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه، مقدما التهنئة له بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية بحضور المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ عن محافظة بنى سويف.

وأثنى الدكتور منصور في بيان له على دور مجلس الشيوخ وما يقوم به، لافتاً إلى حرص الجامعة على التعاون التام مع المجلس في كافة المجالات وسيكون هناك بروتوكول تعاون بين المجلس والجامعة في أقرب وقت.

ومن جانبه وجه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الشكر لرئيس جامعة بني سويف، مؤكدا أهمية التعاون بين المجلس والجامعات المصرية ومن بينها جامعة بني سويف التي تمثل صرحا تعليميا كبيراً مليء بالكفاءات العلمية الهائلة.

وقام الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بإهداء رئيس مجلس الشيوخ درع الجامعة، وفي المقابل أهداه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، درع مجلس الشيوخ.