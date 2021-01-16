اليوم السابع
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دول إوروبية تعبر عن قلقهما بسبب بدء إنتاج إيران معدن اليورانيوم

السبت، 16 يناير 2021 02:17 م
دول إوروبية تعبر عن قلقهما بسبب بدء إنتاج إيران معدن اليورانيوم الرئيس الإيراني حسن روحاني
رويترز

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أعربت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم السبت، عن القلق البالغ إزاء إعلان إيران عن بدء العمل على إنتاج وقود يعتمد على معدن اليورانيوم.

وقالت الدول الثلاثة إن إنتاج إيران لمعدن اليورانيوم ليس له مناح مدنية وله جوانب عسكرية خطيرة، مضيفة: إيران ملتزمة بموجب الاتفاق النووي بعدم إنتاج معدن اليورانيوم أو إجراء أبحاث أو تطوير في مجال تحويل اليورانيوم لمعدن لمدة 15 عاما".

ودعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إيران لإنهاء هذا النشاط والعودة لالتزاماتها إن كانت تريد حقا إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015

 

 


دول إوروبية

اوروبا

اليورانيوم

معدن اليورانيوم

إيران

فرنسا وبريطانيا وألمانيا

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