دول إوروبية تعبر عن قلقهما بسبب بدء إنتاج إيران معدن اليورانيوم

رويترز

أعربت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم السبت، عن القلق البالغ إزاء إعلان إيران عن بدء العمل على إنتاج وقود يعتمد على معدن اليورانيوم.

وقالت الدول الثلاثة إن إنتاج إيران لمعدن اليورانيوم ليس له مناح مدنية وله جوانب عسكرية خطيرة، مضيفة: إيران ملتزمة بموجب الاتفاق النووي بعدم إنتاج معدن اليورانيوم أو إجراء أبحاث أو تطوير في مجال تحويل اليورانيوم لمعدن لمدة 15 عاما".

ودعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إيران لإنهاء هذا النشاط والعودة لالتزاماتها إن كانت تريد حقا إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015