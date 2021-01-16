دراسة بريطانية: 72% من الأقليات العرقية مترددين فى الحصول على لقاح كورونا

كتبت رباب فتحى

أثار مستشارون من المجموعة الاستشارية العلمية للحكومة البريطانية (Sage) مخاوف جديدة بشأن تناول لقاح فيروس كورونا بين المجتمعات السوداء والآسيوية والأقليات العرقية (BAME) حيث أظهر البحث أن ما يصل إلى 72٪ من الأقليات العرقية قالوا إنه من غير المحتمل أن يحصلوا على اللقاح، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وذكر تقرير صادر عن اللجنة أن القضايا التاريخية لأبحاث الرعاية الصحية غير الأخلاقية والعنصرية الهيكلية والمؤسسية والتمييز، هى أسباب رئيسية لانخفاض مستويات الثقة فى برنامج التطعيم.

تأتى هذه الأرقام من دراسة للأسر فى المملكة المتحدة ، والتى تجرى مقابلات سنوية لاكتساب منظور طويل الأمد حول حياة الشعب البريطاني.

فى أواخر نوفمبر، اتصل الباحثون بـ 12035 مشاركًا للتحقيق فى انتشار تردد للحصول على لقاح فيروس كورونا فى المملكة المتحدة ، وما إذا كانت مجموعات فرعية معينة أكثر عرضة للتأثر به.

بشكل عام ، وجدت الدراسة مستويات عالية من الاستعداد للتلقيح، حيث قال 82٪ من الأشخاص إنهم من المحتمل أو من المرجح جدًا أن يحصلوا على اللقاح - وارتفعت إلى 96٪ بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا.

كانت النساء والشباب وذوى المستويات التعليمية المنخفضة أقل استعدادًا ، لكن التردد كان مرتفعًا بشكل خاص بين الأشخاص من الأقليات العرقية ، حيث قال 72 ٪ إنه من غير المحتمل أو من غير المحتمل جدًا أن يتم تطعيمهم. وكان هذا الرقم بين المجموعات الباكستانية والبنجلاديشية 42٪. كانت مجموعات أوروبا الشرقية أقل رغبة أيضًا.

هذه الأرقام أعلى من التقديرات السابقة للجمعية الملكية للصحة العامة. وجد استطلاعها الذى شمل 2،076 بالغًا فى المملكة المتحدة أن 57٪ من المشاركين من خلفيات BAME سيأخذون لقاح كورونا إذا نصحهم طبيبهم العام أو أخصائى صحى آخر، مقارنة بـ 79٪ من المشاركين البيض.