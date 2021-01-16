حريق ضخم يدمر 250 كوخ فى البرازيل

كتب محمد جمال

اندلع حريق كبير فى منطقة فافيلا في ريو دي جانيرو البرازيلية. وسيطر رجال الإطفاء على ألسنة اللهب وتم إجلاء أكثر من 250 أسرة، ولم يكن هناك أى تقرير عن إصابات، ودمر الحريق أكثر من 250 كوخ، بحسب فيديو نشرتة شبكة روسيا اليوم.