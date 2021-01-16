اليوم السابع
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حريق ضخم يدمر 250 كوخ فى البرازيل

السبت، 16 يناير 2021 10:26 ص
حريق ضخم يدمر 250 كوخ فى البرازيل حريق - أرشيفية
كتب محمد جمال

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اندلع حريق كبير فى منطقة فافيلا في ريو دي جانيرو البرازيلية. وسيطر رجال الإطفاء على ألسنة اللهب وتم إجلاء أكثر من 250 أسرة، ولم يكن هناك أى تقرير عن إصابات، ودمر الحريق أكثر من 250 كوخ، بحسب فيديو نشرتة شبكة روسيا اليوم.

 


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ريو دى جانيرو

كوخ

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