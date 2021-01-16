اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 يناير 2021 12:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تونس تسجل 88 وفاة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع إلى 6 .5 ألف حالة

السبت، 16 يناير 2021 11:00 م
تونس تسجل 88 وفاة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع إلى 6 .5 ألف حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
تونس /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم السبت، تسجيل 88 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 5 آلاف و616 حالة.

وأضافت الوزارة - فى بيان حول الوضع الوبائى فى البلاد - أنه تم تسجيل 2166 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 177 ألفًا و231 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 2219 ألفًا حالة من الإصابة بفيروس كورونا، من بين العدد الإجمالى للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء فى تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالى للمصابين الذين تم التكفل بهم فى المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 8 آلاف و59 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 379 حالة، إلى جانب 128 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة