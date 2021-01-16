تعافى 11 إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

سجلت مديرية صحة شمال سيناء، فى بيانها اليومى بشأن متابعة فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 11 حالات شفاء، وحالة وفاةً حالة ايجابية، وحجز و15 حالة بمستشفيات العريش وبئر العبد ، و79 حالة عزل منزلى.

فيما بلغ إجمالى عدد الوفيات منذ ظهور الجائحة 78 حالة، 263 حالة ايجابية واجمالى عدد حالات الشفاء 1375 حالة.

وأعلنت نقابة تمريض شمال سيناء اليوم، وفاة رئيسة واحدة العمليات بمستشفى العريش العام، أثر إصابتها بفيروس كورونا أثناء تلقيها العلاج بمستشفى العريش العام.

ونعت مديرية الصحة بشمال سيناء تنعى مديرية الشئون الصحية هدى رشاد رئيسة قسم تمريض العمليات بمستشفى العريش العام وقدمت التعازى لفرق الأطقم الطبية بالمحافظة.