اليوم السابع
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السبت، 16 يناير 2021 08:46 م
خالد صلاح
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بركان جبل سيميرو فى إندونيسيا يطلق غازات حارقة

السبت، 16 يناير 2021 07:35 م
بركان جبل سيميرو فى إندونيسيا يطلق غازات حارقة دخان بركانى _ صورة أرشيفية
جاكرتا /أ ش أ/

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أطلق جبل سيميرو فى لوماجانج بجاوة شرق إندونيسيا، اليوم السبت، سحبًا من الغاز والرماد، حيث انتشرت على بعد 5 .4 كيلومترات، ما دفع السطات إلى التحذير من احتمال استمرار النشاط البركاني.

ونقلت صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية عن السلطات المحلية أن أعمدة الدخان تدحرجت من فوهة بركان جونجرينج كالوكو، محذرة سكان القرى التى تقع فى مسار السحب الساخنة.

وحذرت السلطات السكان الذين يعيشون فى القرى المجاورة من أن يكونوا فى حالة تأهب لاستمرار النشاط البركانى ونصحت الأشخاص الذين يعيشون فى حوض نهر كوراه كوبوكان بالبقاء فى حالة تأهب لاحتمال تدفق "حمم بركانية باردة".

 


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