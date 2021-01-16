اليوم السابع
Ads
السبت، 16 يناير 2021 07:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. انقطاع الكهرباء عن لوحة توزيع المياه بمدينة طنطا الجديدة

السبت، 16 يناير 2021 06:00 ص
اليوم.. انقطاع الكهرباء عن لوحة توزيع المياه بمدينة طنطا الجديدة قطع الكهرباء - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المهندسة اماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب طنطا، عن القيام بفصل التيار الكهربائي عن سكشن 1، 2 بلوحة توزيع المياه" طنطا الجديدة"، اليوم السبت من الساعة الـ 7صباحاً وحتى الساعة الـ 8 صباح نفس اليوم، وذلك لتغيير الخرطوم الحساس بجهاز الإطفاء الذاتي .

وأصافت أن الأماكن التي تتأثر بفصل التيار الكهربائي :" شارع حسن رضوان من سكة المحلة وحتى شارع ثروت وشارع بطرس وحتى العنانية، منطقة المرشحة والفحص القديم، شارع الحلو من أول شارع محب حتى شارع الفلوجة".
 
وأهابت بقاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم  خلال تلك الفترة.
 

 


اخبار عاجلة

محافظة الغربية

طنطا

قطاع كهرباء غرب طنطا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة