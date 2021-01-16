اليوم السابع
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الكشف على 530 مواطنا وتوزيع أدوية لـ456 حالة ضمن قافلة لمرضى العيون بدمنهور

السبت، 16 يناير 2021 04:53 م
الكشف على 530 مواطنا وتوزيع أدوية لـ456 حالة ضمن قافلة لمرضى العيون بدمنهور جانب من الكشف على المرضى
البحيرة ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار عمل مبادرة "عنيك في عنينا" بمحافظة البحيرة والتي تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية بمدن وقرى المحافظة لمكافحة مسببات العمى والكشف عن أمراض العيون للمرضى غير القادرين .

من جانبه أشار الدكتور محمد عبدالجليل مدير ادارة المشروعات بصناع الخير، إلى أن المؤسسة قام بتنفيذ قافلة طبية بقرية الشزكة بمركز دمنهور ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" للكشف عن أمراض العيون ومكافحة مسببات العمى، حيث تم توقيع الكشف على 530 مواطنا، وتوزيع أدوية لـ 456 حالة ، وأخذ مقاييس 150 نظارات طبية، وتحويل 140 مواطنًا لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة ، لافتاً أنه تم تقديم العلاج الدوائي المطلوب وعمل النظارات الطبية وإجراء الجراحات اللازمة بالمجان تخفيفاً عن كاهل المرضى .

وأشاد محافظ البحيرة بتلك الاعمال التي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكداً على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة تلك الأسر.

 

 


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