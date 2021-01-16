وذكرت وزارة الدفاع الوطني الصينية - في بيان اليوم - أن الوحدات تضم مدمرة الصواريخ الموجهة "تشانغشا"، وفرقاطة الصواريخ "يولين"، وسفينة الإمداد "هونغهو" و 700 ضابط وجندي من بينهم عشرات الجنود من قوات العمليات الخاصة، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تنضم فيها المدمرة "تشانغشا" إلى مهمة حراسة.



وبدأ جيش التحرير الشعبي الصيني تنفيذ مهام مرافقة السفن في خليج عدن والمياه قبالة الصومال في ديسمبر عام 2008.