الشرطة التونسية تشتبك مع محتجين في سليانة بعد اعتداء شرطي على راعي أغنام

كتب : أحمد علوى

قال شهود إن قوات الشرطة أطلقت قنابل الغاز أمس الجمعة لتفريق محتجين غاضبين في مدينة سليانة بشمال البلاد بعد أن ضرب شرطي وأهان راعي أغنام في حادث فجر غضبا في البلد الذي يحتفل بالذكرى العاشرة للانتقال إلى ديمقراطية كاملة.

وقال شهود إن المحتجين أحرقوا إطارات سيارات، وأغلقوا الطرق، ورشقوا الشرطة بالحجارة بينما طاردت قوات الأمن المحتجين وأطلقت قنابل الغاز.