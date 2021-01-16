اليوم السابع
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السبت، 16 يناير 2021 09:09 م
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السودان يرسل وفدا رفيعا إلى غرب دارفور لاستعادة الهدوء عقب أحداث عنف

السبت، 16 يناير 2021 09:07 م
السودان يرسل وفدا رفيعا إلى غرب دارفور لاستعادة الهدوء عقب أحداث عنف عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى
الخرطوم /أ ش أ/

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أعلن مجلس الوزراء السوداني، أنه تقرر إرسال وفد رفيع المستوى، بشكل عاجل، إلى مدينة الجنينة فى ولاية غرب دارفور (غرب السودان)، برئاسة النائب العام تاج السر الحبر، يضم ممثلين لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والعدلية، لمتابعة الأوضاع فيها، واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الوضع واستعادة الهدوء والاستقرار بالولاية، عقب أحداث عنف شهدتها.

وعقد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، اجتماعا عاجلا اليوم، لمناقشة تطورات "الأحداث المؤسفة" بمدينة الجنينة، عاصمة غرب دارفور، والتى راح ضحيتها عدد من المواطنين، والتى اندلعت عقب اعتداء بالطعن على مواطن مما أدى لمقتله.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن الجهات الجنائية والعدلية بالولاية، اتخذت فورا إجراءاتها بالتحفُّظ على المتهم وباشرت إجراءاتها القانونية.

وتلقى الاجتماع تقريرا من والى غرب دارفور محمد عبد الله الدومة، عن جهود سلطات الولاية لمواجهة تلك الأحداث وتأمين المواطنين، وتم اتخاذ عدد من القرارات لدعم جهود الولاية لتحقيق الأمن والاستقرار وفرض سيادة حُكم القانون.

وكان الدومة، اصدر قرارا فوض بموجبه القوات النظامية باستعمال القوة لحسم المنفلتين بالولاية، على خلفية تلك الأحداث.

 


السودان

أخبار السودان

غرب دارفور

أحداث عنف

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