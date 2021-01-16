السعودية والأردن يؤكدان موقفهما الثابت من القضية الفلسطينية

كتب عبد الوهاب الجندى

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن موقف المملكة وكذلك مملكة الأردن واضح من القضية الفلسطينية، قائلا: السعودية والأردن متمسكان بدولة فلسطينية وفق حدود 67، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الأردنى فى العاصمة الرياض.

من جانبه قال وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى: "موقفنا مع السعودية واحد بشأن القضية الفلسطينية، نريد سلامًا عادلا شاملا قائما على حل الدولتين".

وأضاف الصفدى: "أمن السعودية من أمن بلادنا، وندين الهجمات التى يشنها الحوثيون على السعودية باستمرار".

وأكد على وحدة الموقف السعودى والأردنى تجاه القضية الفلسطينية قائلا: " السعودية والأردن، متمسكان بدولة فلسطينية ونؤكد على ضرورة الحل الشامل للقضية الفلسطينية

والتقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى اليوم السبت، فى العاصمة السعودية الرياض، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان لبحث العلاقات الثنائية بين المملكتين والمستجدات الإقليمية.