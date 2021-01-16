اليوم السابع
Ads
السبت، 16 يناير 2021 01:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية والأردن يؤكدان موقفهما الثابت من القضية الفلسطينية

السبت، 16 يناير 2021 12:50 م
السعودية والأردن يؤكدان موقفهما الثابت من القضية الفلسطينية وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن موقف المملكة وكذلك مملكة الأردن واضح من القضية الفلسطينية، قائلا: السعودية والأردن متمسكان بدولة فلسطينية وفق حدود 67، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الأردنى فى العاصمة الرياض.

من جانبه قال وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى: "موقفنا مع السعودية واحد بشأن القضية الفلسطينية، نريد سلامًا عادلا شاملا قائما على حل الدولتين".

وأضاف الصفدى: "أمن السعودية من أمن بلادنا، وندين الهجمات التى يشنها الحوثيون على السعودية باستمرار".

وأكد على وحدة الموقف السعودى والأردنى تجاه القضية الفلسطينية قائلا: " السعودية والأردن، متمسكان بدولة فلسطينية ونؤكد على ضرورة الحل الشامل للقضية الفلسطينية

والتقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى اليوم السبت، فى العاصمة السعودية الرياض، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان لبحث العلاقات الثنائية بين المملكتين والمستجدات الإقليمية.


السعودية

الأردن

القضية الفلسطينية

فلسطين

الخارجية السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة