اليوم السابع
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خالد صلاح
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الجيش الصومالى يعتقل عناصر من ميليشيات الشباب المتمردة

السبت، 16 يناير 2021 06:46 م
الجيش الصومالى يعتقل عناصر من ميليشيات الشباب المتمردة عناصر من الجيش الصومالى
جمامى أ ش أ

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أعلن قائد اللواء الـ56 للجيش الوطنى الصومالي، اعتقال عناصر من ميليشيات الشباب المتمردة، وأن العملية ستستمر حتى القضاء على فلول الميليشيات.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية اليوم السبت، أن الجيش الوطنى الصومالى بالتعاون مع قوات ولاية جوبالاند شن عملية عسكرية ضد ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فى عدة بلدات تابعة لمنطقة جمامى بمحافظة جوبا السفلى.

كما أنه تم تنفيذ العملية العسكرية بشكل خاص فى المناطق التى تم تحريرها مؤخراً من قبضة ميليشيات الشباب المتطرفة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار فيها.

 


الجيش الصومالى

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