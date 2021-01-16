اليوم السابع
Ads
السبت، 16 يناير 2021 10:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات تقرر عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر للشاهد الزور

السبت، 16 يناير 2021 09:36 ص
الإمارات تقرر عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر للشاهد الزور علم الإمارات
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوضحت النيابة العامة فى الإمارات من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها فى مواقع التواصل الاجتماعى عقوبة الشهادة الزور، ونوهت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 253 من قانون العقوبات الاتحادى والتى نصت على أنه من شهد زورا أمام سلطة قضائية أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود بعد حلف اليمين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة أم لم يكن، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بحسب " وام".

وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية أو المحاكمة عنها حكم عليه بالسجن المؤقت، وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد عوقب شاهد الزور بذات العقوبة.

يأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين.


الإمارات

الشهادة الزور

أخبار الإمارات

القضاء الإماراتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة