افتتاح أول خط لإنتاج المستلزمات الطبية بمشروع إنتاجنا في العريش.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أول خط لإنتاج المستلزمات الطبية التابع لمشروع "إنتاجنا" الذى تنفذه إحدى الجمعيات الأهلية بالعريش. وأعلن المحافظ فى بيان اليوم، أنه يتم افتتاح باكورة خط الإنتاج من الكمامات الطبية والجاونت الطبى وغطاء الرأس والقدم وملابس العزل للأطقم الطبية والمصابين بغرفة العزل الطبى وغيرهم من المستلزمات اللازمة لمواجهة كورونا .

وأشار إلى أهمية الجمعيات الأهلية الفاعلة وتدريب الشباب من الجنسين خاصة المرأة المعيلة لرفع مستوى الأسر الاقتصادى ومستوى معيشتهم .

وأكد المحافظ على دور المرأة والأسر المنتجة فى المشروعات الانتاجية وأهمية دور المرأة على مستوى الأسرة مشيدا بدور الجمعيات الأهلية بالتعاون مع المؤسسات الشريكة فى تمويل المشروعات الانتاجية وتوفير فرص عمل للشباب .

وأشار المحافظ الى دور الجمعية التى قامت بتنفيذ مشروع انتاجنا، وتم استفادة 190 فردا من الشباب والأسر المنتجة من خلال المشروع .

وقام المحافظ على هامش افتتاح خط الانتاج بتكريم عدد من السيدات المنتجات من خلال الجمعية والجمعيات الشريكة الى جانب توزيع عدد 21 ماكينة خياطة على المتدربات لتكون عونا لهن فى رفع مستوى المعيشة وزيادة الدخل للأسرة .

ومن جانبها أكدت أمانى غريب المدير التنفيذى للجمعية أن بداية المشروع كانت فى عام 2010 .. حيث تم تدريب مئات من الشباب من الجنسين على مختلف المهن والحرف اليدوية وبدء الانتاج من خلال مشروعات مستقلة لهم، وأنه فى ظل أوضاع كورونا اتجهت الجمعية الى انتاج المستلزمات الطبية بصورة عاجلة وبأسعار تنافسية .. حيث تم انشاء الخط بطاقة 240 ألف كمامة، 12 ألف جاون طبى، 12 ألف بدلة عزل طبى، 12 ألف غطاء رأس، و 12 ألف غطاء قدم شهريا وتباع جميع المنتجات بأسعار تنافسية .



اعمال الانتاج للمستلزمات الطبية



افتتاح خط الانتاج