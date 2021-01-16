اليوم السابع
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السبت، 16 يناير 2021 11:56 م
خالد صلاح
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ارتداء الكمامة بين الأمريكيين يسجل أعلى مستوى منذ إبريل الماضى بنسبة 80%

السبت، 16 يناير 2021 11:20 م
ارتداء الكمامة بين الأمريكيين يسجل أعلى مستوى منذ إبريل الماضى بنسبة 80% اجراءات مكافحة فيروس كورونا
واشنطن /أ.ش.أ/

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فى ظل تزايد دعوات الإدارة الأمريكية ومسؤولى الصحة فى الولايات المتحدة، يبدو أنها قد بدأت تؤثى ثمارها ليرتفع معدل ارتداء الكمامة بين الأمريكيين لأعلى مستوى له منذ إبريل الماضى ، ليسجل 80% ، مقارنة بنحو 55% فى إبريل الماضى .

فقد أظهر استطلاع جديد أجرته جامعة "هارفورد" بالتعاون مع جامعة " نوث ويسترن روتجزر"، أن عددًا أكبر من الأمريكيين يرتدون الأقنعة بشكل روتينى أكثر من أى وقت مضى - حوالى 80 فى المائة - لكن ربما لا يزال الأمر قليلًا جدًا فى ظل زيادة حدة جائحة فيروس" كورونا" المستجد يوما بعد يوم ... ووفقلا للإستطلاع ، فقد تزايد إلتزام الأمريكيين بضوابط التباعد الإجتماعى ، إلا أنهم لا يزالون يقضون وقتا أطول دون كمامة .

وأوضحت البيانات أنه لايزال أكثر من 200,000 أمريكى ، يتم تشخيص إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد بصورة يومية .. ومع تحرك جهود نشر اللقاح ببطء وظهور المزيد من المتغيرات المعدية ، أصبحت السلوكيات لمنع إنتقال الفيروس التاجى أكثر أهمية من اى وقت مضى .

ومن أجل خفض منحنى الإصابات ، إتحاد فيروس" كورونا " المستجد" ، بإجراء مسح لنحو 20,000 شخص فى جميع أنحاء الولايات المتحدة بمعدل مرة واحدة شهريا ، لتحليل سلوكياتهم فى محاولة لإبطاء إنتشار الفيروس .. أشار المسح أن أقل من 20% قاموا زاولوا روتين حياتهم اليومى دون إرتداء الكمامة ، بما فى ذلك الذهاب إلى طبيب الأسنان وما يشكله ذلك من مخاطر على الطرفين .

يأتى ذلك فى الوقت الذى شجع فيه مسؤولو الصحة العامة الذهاب إلى الطبيب ، ولكن مع الحرص على تطبيق الضوابط الصحية والإحترازية المطلوبة .. لكن ، لا يزال حوالى 40% من الأمريكيين يواصلون زيارة أصدقائهم وأقاربهم ، فيما يواصل نحو 30 % الذهاب إلى العمل .. وقد اعترف 9 % من المستطلعين أنهم كانوا فى غرفة واحدة مع ما بين 5 إلى 10 اشخاص أشخاص آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.. كما شارك أكثر من 2.5 % فى مساحة مغلقة مع 11 إلى 50 آخرين فى اليوم السابق على الإستطلاع .

يأتى ذلك فى الوقت الذى حرص فيه ما يزيد قليلاً عن نصف الأمريكيين على تجنب الإتصال بأشخاص آخرين ( 52 % ).. فيما ، يبدو أن الأمريكيين سئموا العزلة .. ففى إبريل الماضى ، أشارت البيانات إلى أن 75 % المائة من المستطلعين يتجنبون الأماكن العامة أو المزدحمة ، مقارنة بأقل من 60 %فى مطلع يناير الماضى .. كما سجل معدل غسل اليدين إنخفاضا فى إبريل المااضى ، حيث أكد 72 % أنهم حريصون على نظافة أيديهم بصورة مستمرة ، فى مقابل اعتراف 80% بعدم اهتمامهم بصورة كبيرة فيما يتعلق نظافة اليدين.

 


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