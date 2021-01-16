اليوم السابع
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السبت، 16 يناير 2021 08:47 م
خالد صلاح
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إيطاليا تسجل 475 وفاة جديدة بفيروس كورونا و16310 إصابات

السبت، 16 يناير 2021 08:30 م
إيطاليا تسجل 475 وفاة جديدة بفيروس كورونا و16310 إصابات اجراءات مكافحة فيروس كورونا
روما (رويترز)

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قالت وزارة الصحة فى إيطاليا، إنها سجلت 475 وفاة بفيروس كورونا اليوم السبت، مقابل 477 حالة فى اليوم السابق بينما سجلت 16310 إصابات مقابل 16146 إصابة فى اليوم السابق، وسجلت إيطاليا 81800 وفاة بالفيروس منذ ظهوره فى فبراير ، وهو ثانى أكبر عدد فى أوروبا والسادس عالميا.

 

وقالت وزارة الصحة إن البلاد سجلت إصابات بلغ عددها 2.369 مليون حالة منذ ذلك الوقت، من ناحية أخرى، قال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا اليوم السبت إن بلاده ستعلق الرحلات الجوية من البرازيل، بسبب وجود سلالة جديدة من الفيروس.

 

وأضاف على فيسبوك أن أى شخص مر بالبرازيل فى آخر 14 يوما يُمنع أيضا من دخول إيطاليا فى حين سيُطلب من الوافدين إلى إيطاليا من البرازيل إجراء فحص للكشف عن الفيروس.

 

 


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