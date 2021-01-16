إغلاق 9 مساجد بفرنسا خضعت للمراقبة بطلب من وزير الداخلية

كتب مصطفى عنبر

أعلن وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان، غلق 9 مساجد خلال الأسابيع الأخيرة فى فرنسا لأسباب "إدارية"، و 5 منها لعدم مطابقتها معايير السلامة، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.

وكتب الوزير الفرنسى على تويتر "أغلِقت 9 من بين 18 دار عبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بطلب مني"، وأضاف "نتخذ إجراءات حازمة ضد النزعة الانفصالية الإسلامية".

وكان دارمانان قد أعلن فى الثانى من يسمبر عن "عمل واسع النطاق" وإجراءات مراقبة تستهدف "76 مسجدا".

وجاء إغلاق 8 من بين قاعات الصلاة والمساجد الـ9 على خلفية أسباب إدارية، 5 منها لعدم مطابقتها معايير السلامة. وتوجد أغلب هذه المؤسسات فى المنطقة الباريسية، وفق ما قالت مصادر مقربة من الوزير لوكالة الأنباء الفرنسية فى تأكيد لمعلومة نشرتها صحيفة "لوفيغارو".

وفى الإجمال نفذت "34 عملية مراقبة" فى الأسابيع الأخيرة فى دور عبادة إسلامية.

ويقدم مشروع قانون "تعزيز احترام مبادئ الجمهورية"، الذى يسمى أيضا قانون مناهضة الانفصالية، إلى النواب اعتبارا من الاثنين ليتناقشوا حوله فى لجنة خاصة بالجمعية الوطنية قبل عرضه فى جلسة عامة اعتبارا من الأول من فبراير.

واجتمع وزير الداخلية صباح اليوم السبت، مع مسؤولين من التيارات الثلاثة الأساسية ضمن المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية فى محاولة لتهدئة الانقسامات بينهم حول مشروع إصلاح المؤسسات الإسلامية فى فرنسا.

وعلى هامش مشروع القانون حول الانفصالية، أطلقت الحكومة الفرنسية منتصف نوفمبر مشروعا حساسا لإصلاح المؤسسات الإسلامية وتأطيرها لضمان وجود خطاب إسلامى متوافق مع القيم الجمهورية فى ظل تصاعد الخطابات المتطرفة.