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أول عملية جراحية بجامعة المنيا لإصلاح الطرفيين العلويين لطفل مصاب بالعظم الزجاجى

السبت، 16 يناير 2021 04:43 م
أول عملية جراحية بجامعة المنيا لإصلاح الطرفيين العلويين لطفل مصاب بالعظم الزجاجى الطفل بعد إجراء العملية له
المنيا - حسن عبد الغفار

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أكد الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، أنه أجريت أول عملية جراحية ناجحة من نوعها بمستشفيات جامعة المنيا؛ لإصلاح الطرفيين العلويين لطفل عمره 9 سنوات مصاب بنقص الكولاجين أو مرض العظم الزجاجي، قام بها قسم العظام بكلية الطب بجامعة المنيا بمستشفى المنيا الجامعي.

وأشار رئيس الجامعة أن المستشفيات الجامعية بفضل ما تتمتع به من توفير أفضل الكوادر الطبية المؤهلة، والإمكانيات والتقنيات الصحية ، باتت واجهة علاج لجميع مرضى المحافظة لإجراء العمليات الجراحية الحساسة والدقيقة.

وقال الدكتور محمد عبد الرحيم لكلوك أستاذ جراحة العظام بطب المنيا ورئيس وحدة علاج التشوهات وإعادة بناء الأنسجة الذى قام بإجراء العملية، أن العملية الجراحية تنفرد عن باقى عمليات إصلاح تشوهات العظام الزجاجية التى تجرى بالجمهورية، لكونها اجريت للطرفين العلويين معاً، إلى جانب استخدام مسامير معدنية تستجيب للتمدد والإطالة تدريجياً بما يمنع تشوه العظام عند حدوث النمو العظمى وذلك لانخفاض كمية الكولاجين فى جسم المريض الذى يسبب هشاشة العظام وتكسيرها.

 

 


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