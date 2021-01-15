وزير الرياضة: لم أتوقع ما شاهدته بنادى سيتى كلوب بالمنوفية وكفر الشيخ

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن فكرة إنشاء سلسلة الأندية الجديدة هدفها خدمة الأقاليم وعشرات الملايين من المصريين الذين يحتاجون الأندية كمتنفس لهم ولأسرهم، ويأتى ذلك ضمن توجه الدولة المصرية بقياة الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم وتطوير الرياضة وتحسين الحياة المعيشية فى مختلف المحافظات وتشجيع الاستثمار فى مجال الرياضة الذى يخدم الأسر المصرية.

وأوضح صبحى، أن وزارة الرياضة سعت خلال المرحلة الماضية لتطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضة، وتنمية الموارد الذاتية من خلال الطرح الاستثمارى فى مراكز الشباب، وتطبيق خطة استثمارية شاملة أصبح لها عظيم الأثر فى إنشاء سلسلة من الأندية الرياضية الاجتماعية مثل" the club، وتطوير عدد كبير من الاستادات الرياضية وتحويلها الى احد الروافد الاستثمارية الرياضية الكبرى مثل سيتى كلوب

ولفت وزير الرياضة، إلى أن الرياضة الآن باتت واحدة من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حزما من المشروعات الجديدة تشمل عددا من القطاعات الهامة بوزارة الشباب والرياضة.

وشدد صبحي، على أن الدولة المصرية تولى كل اهتماماتها بالاستثمارات فى جميع القطاعات، وتدعم المشاريع العملاقة، مشيرا إلى أن الوزارة ذللت كل العقبات أمام فكرة سلسلة أندية سيتى كلوب خاصة أنها ستكون بمثابة أكبر فرصة لأفراد الأسر المصرية فى محافظات الأقاليم التى تحتاج لتلك الأندية بشدة.

وأوضح وزير الرياضة، أن جهود وزارة الشباب والرياضة لا تتوقف فى دعم وتطوير تلك المدن ومساندة الشباب وتوسيع قاعدة ممارسى الرياضة، تماشيا مع رؤية الدولة المصرية الجديدة بتحسين حياة مواطنيها على كل شبر من أرض الوطن.

ومن جانبه قال اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، أنا تلقينا بوعد من محمد كامل الرئيس التنفيذى لنادى سيتى كلوب بتطوير مركز شباب لغير القادرين على نفقة النادى.