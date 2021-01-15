اليوم السابع
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وزير الرياضة: لم أتوقع ما شاهدته بنادى سيتى كلوب بالمنوفية وكفر الشيخ

الجمعة، 15 يناير 2021 05:53 م
وزير الرياضة: لم أتوقع ما شاهدته بنادى سيتى كلوب بالمنوفية وكفر الشيخ
المنوفية - محمد فتحى

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قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال تفقد منشأت نادى سيتى كلوب الجديد بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لم أتوقع ما شاهدته اليوم خلال مركز خدمة مجتمعى ومركز رياضى على أعلى مستوى فى تطوير إستاد المحافظات،لإننا جميعا نعمل على يدا واحده هدفه الارتقاء بالمنظومة الرياضية، حيث أن الحلم الذى كان فى بداية أكتوبر فى 2019،فى تطوير الاستادات من خلال الشركة القابضة.
 
وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمة بنادى سيتى كلوب بمدينة شبين الكوم، أن يعد تطوير حمامات السباحة والصالة المغطاة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، أهم ما شاهدته اليوم من خلال التفقد لمبنى النادى بمحافظة كفر الشيخ والمنوفية .
 

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن فكرة إنشاء سلسلة الأندية الجديدة هدفها خدمة الأقاليم وعشرات الملايين من المصريين الذين يحتاجون الأندية كمتنفس لهم ولأسرهم، ويأتى ذلك ضمن توجه الدولة المصرية بقياة الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم وتطوير الرياضة وتحسين الحياة المعيشية فى مختلف المحافظات وتشجيع الاستثمار فى مجال الرياضة الذى يخدم الأسر المصرية.

وأوضح صبحى، أن وزارة الرياضة سعت خلال المرحلة الماضية لتطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضة، وتنمية الموارد الذاتية من خلال الطرح الاستثمارى فى مراكز الشباب، وتطبيق خطة استثمارية شاملة أصبح لها عظيم الأثر فى إنشاء سلسلة من الأندية الرياضية الاجتماعية مثل" the club، وتطوير عدد كبير من الاستادات الرياضية وتحويلها الى احد الروافد الاستثمارية الرياضية الكبرى مثل سيتى كلوب 

ولفت وزير الرياضة، إلى أن الرياضة الآن باتت واحدة من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حزما من المشروعات الجديدة تشمل عددا من القطاعات الهامة بوزارة الشباب والرياضة.

وشدد صبحي،  على أن الدولة المصرية تولى كل اهتماماتها بالاستثمارات فى جميع القطاعات، وتدعم المشاريع العملاقة، مشيرا إلى أن الوزارة ذللت كل العقبات أمام فكرة سلسلة أندية سيتى كلوب خاصة أنها ستكون بمثابة أكبر فرصة لأفراد الأسر المصرية فى محافظات الأقاليم التى تحتاج لتلك الأندية بشدة.

وأوضح وزير الرياضة، أن جهود وزارة الشباب والرياضة لا تتوقف فى دعم وتطوير تلك المدن ومساندة الشباب وتوسيع قاعدة ممارسى الرياضة، تماشيا مع رؤية الدولة المصرية الجديدة بتحسين حياة مواطنيها على كل شبر من أرض الوطن.

 

ومن جانبه قال اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، أنا تلقينا بوعد من محمد كامل الرئيس التنفيذى لنادى سيتى كلوب بتطوير مركز شباب لغير القادرين على نفقة النادى.

وأكد محمد كامل الرئيس التنفيذى لنادى سيتى كلوب ، أن الاستثمار فى نادى سيتى كلوب تعدى 260 مليون جنيه.
 
 
 
وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد إستقبل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لبحث عدد من الموضوعات الرياضية والشبابية على مستوى المحافظة. 
 
وأدى  المحافظ والوزير صلاة الجمعة فى مسجد الاستاذ بكفر الشيخ ثم تفقدا منشآت نادى "سيتى كلوب" الجديدة التابعة لشركة استادات القابضة بنادي كفر الشيخ الرياضي، وبعدها يتوجهان  إلى شبين الكوم لزيارة نادى سيتى كلوب بها، وحضور المؤتمر الصحفي لوزير الشباب والرياضة ومحافظى كفر الشيخ والمنوفية.
 
 
 
احد الملاب في نادي سيتي كلوب
احد الملاب في نادي سيتي كلوب

جانب من لوحة بالنادي
جانب من لوحة بالنادي

جانب من المؤتمر الصحفي
جانب من المؤتمر الصحفي

محافظ كفر الشيخ والوزير يتابعان التفقد لنادي سيتي كلوب
محافظ كفر الشيخ والوزير يتابعان التفقد لنادي سيتي كلوب

محافظ كفر الشيخ والوزير يتفقدان نادي سيتي كلوب
محافظ كفر الشيخ والوزير يتفقدان نادي سيتي كلوب

محافظ كفر الشيخ ووزير الشباب والرياضة يتفقدان مادي سيتي كلوب
محافظ كفر الشيخ ووزير الشباب والرياضة يتفقدان مادي سيتي كلوب

محافظ كفر الشيخ ووزير الشباب والرياضة يستمعلن لشرح مدير الاستدادات
محافظ كفر الشيخ ووزير الشباب والرياضة يستمعلن لشرح مدير الاستدادات

 


سيتى كلوب

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سيتي كلوب

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